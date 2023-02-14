المسماري: 50 مطلوب للنيابة العامة تم القبض عليهم ضمن خطة العمليات الأمنية المشتركة ببنغازي

أوضح رئيس شعبة الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي ر.ع يحي المسماري أن “الحملات الأمنية المكثفة التي شهدتها شوارع المدينة الأسبوع الماضي بالتعاون مع أعضاء التحريات داخل مراكز الشرطة اسفرت عن القاء القبض عن قرابة 50 مطلوب ممن صدر في حقهم أوامر ضبط و احضار من النيابة العامة”.

المسماري، وفي تصريحات لـ “ليبيا الحدث”، أشار إلى أن “الحملات الأمنية تأتي ضمن الخطة المستهدفة لأوكار المخدرات بالمدينة بالمشاركة من مديرية أمن بنغازي و كامل وحدات وزارة الداخلية، حيث تقوم القوات المسلحة بالاقتحام بمشاركة أعضاء من وزارة الداخلية، و من ثم يتم انشاء طوق امني من مراكز الشرطة حول المنطقة لمنع حركتي الخروج او الدخول والتصدي لأي محاولات للهروب تنفيذا للخطة مديرية الامن بالخصوص”.

ونوه المسماري، بأن “الخمور المحلية الصنع ذات الرصيد الأعلى في مضبوطات الحملة تليها “الحشيش ” والأقراص المخدرة المذهبة للعقل ومن ثم المشروبات الكحولية المهربة من الخارج لبيعها داخل البلاد”، مؤكداً بأنه “تم العثور خلال عمليات الاقتحام التي للقوات المسلحة مخازن للأسلحة و الذخائر”.

وتابع: “عدد الاوكار في منطقتي بوهديمة و الوحيشي كان كبيرا جدا و تم هدمها بالكامل، ووجدنا داخل الشقق مصانع متكاملة منها على الطراز القديم وأخرى حديثة، وهناك عدد كبير من المقبوض عليه من جنسيات افريقية مختلفة إضافة الى الليبيين و معظمهم مطلوبين من قبل النيابة العامة”.

وأكد المسماري، أن “العمليات الأمنية التطهيرية في تلك المناطق قوبلت بالترحيب وحظيت بتعاون كبير من قبل السكان الذين قام بعضهم بالإبلاغ و الادلاء بالمعلومات الاستدلالية عن بعض الاوكار التي تم اقتحامها و هدمها”.

وأوضح المسماري أنه “بجهود رجال التحريات العامة و بمساعدة البلاغات الواردة من المواطنين سوف يتم الوصول الى كافة اوكار الفساد بالمدينة”، معبراً عن جزيل شكره و امتنانه لأهالي المدينة لدعمهم للقوات المسلحة وقوات وزارة الداخلية بالكامل في تحقيق النتائج المرجوة من هذه العمليات الأمنية المشتركة، مؤكدا على أن الامن مسؤولية الجميع .