القبض على 3 سودانيين بحوزتهم أموال مزورة لاتهامهم بتهريب المركبات

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على 3 أشخاص من الجنسية السودانية بحوزتهم مبالغ مالية مزورة ويقومون بتهريب المركبات إلى دولة السودان.

وأوضحت مديرية الأمن، في بيان، أن قسم التحريات العامة داهم منزلاً بمنطقة الهواري وألقى القبض على المتهمين عقب ورود معلومات عن 3 من الجنسية السودانية يمتهنون تهريب المركبات لدولة السودان وتدور حولهم الشبهات في عمليات تهريب أُخرى.

وأردف البيان، أنه “على الفور أصدر رئيس القسم العقيد أشرف الشلطامي، تعليماته بضبط الأشخاص سالفي الذكر وعُقب تقنين الإجراءات وأخذ الإذن من النيابة العامة بمُداهمة المنزل”.

وأوضح البيان، أن “قوة أمنية تابعة لقسم التحريات العامة، تمكنت من مداهمة المنزل والقبض على ثلاثة أشخاص عُثر بحوزتهم على عملة ليبية مُزورة من فئة العشرون دينارًا”.

وأشار البيان إلى أنه “تم العثور داخل المنزل على ميزان يُستخدم في وزن الذهب وتم الانتقال بهم إلى القسم وبالاستدلال معهم اعترفوا بأنهم يقومون بتهريب المركبات لدولة السودان”.

وختم البيان موضحًا أنه “بسؤالهم عن العملة المزورة وميزان الذهب الذي عثر عليه داخل السكن الخاص بهم أنكروا أن هذه الأشياء تخصهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال باقي التحقيقات”.