مقرها بنغازي..الوطنية للنفط تستحدث الإدارة العامة للغاز الطبيعي 

العنوان – طرابلس

استحدثت المؤسسة الوطنية للنفط الإدارة العامة للغاز الطبيعي ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة تتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرة ويكون مقرها مدينة بنغازي.

وتختص الإدارة العامة للغاز الطبيعي بوضع سياسات واستراتيجيات إنتاج وصناعة ونقل وتزويدات الغاز في ليبيا، ومتابعة خطط ومشاريع تطوير المكامن الغازية وكميات الغاز المنتجة بالتنسيق مع إدارة تطوير الاحتياطي وكذلك إدارة الاستكشاف بالمؤسسة.

وتختص أيضًا بمتابعة الاتفاقيات والتعاون في مجال الغاز وتراخيص الاستثمار وعقود الامتياز وما في حكمها بالتنسيق مع إدارة الاستثمار بالمؤسسة ولجان الملاك.

وتتابع الإدارة معدلات الإنتاج اليومي للغاز طبقا للسياسات الاقتصادية والضوابط الفنية وإصدار التقارير اليومية والشهرية بالخصوص، والمراجعة الفنية لبرامج حفر وصيانة أبار الغاز ومتابعة تنفيذها.

وتشرف الإدارة العامة للغاز الطبيعي على توزيع الكميات المتاحة من الغاز على المستهلكين، والعمل على تطوير عمليات التزويد بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وتقليل التكاليف بالتنسيق مع لجنة كبار المستهلكين بالمؤسسة.

وتشرف الإدارة كذلك والاشراف على الوحدات الصناعية والمعامل التي تعنى بالغاز الطبيعي وإسالته ووحدات استخلاص المكثفات وكذلك وحدات التخزين والشحن وغيرها.

وتتابع تطوير صناعة الغاز في ليبيا وفقا لأحدث التقنيات بما يضمن المحافظة على البيئة والاستغلال الأمثل للموارد وفقا للمتطلبات المحلية والدولية اقتراح برامج تطوير الكوادر البشرية في مجال إنتاج وصناعة الغاز في ليبيا.

وتراجع الإدارة العامة للغاز الطبيعي اعتماد برامج العمل والميزانيات في مجال اختصاصها.