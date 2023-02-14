الطويبي: إعمار ليبيا أولى من إعمار تركيا

قالت الحقوقية “ثريا الطويبي” في تصريح لها، أن الاحتفالات التي تقوم حكومة الدبيبة بالانفاق عليها بمبالغ كبيرة هي إهدار للمال العام مهما يكن لتلك الاحتفالات من معنى، خاصةً أنها عاجزة عن دفع مرتبات موظفيها في أوقات استحقاقها.

أضافت أن: هناك أولويات يجب على الحكومة أن تنفق عليها، كعلاج المرضى، ومرتبات الموظفين، والبنية التحتية والتعليم.

كما أضافت “الطويبي” متحدثة: أما بالنسبة للتبرع بمبلغ 50 مليون دولار لإعمار تركيا، كان على الحكومة أن تقوم بإعادة إعمار مساكن المواطنين التي تضررت من الحروب، وتعويض المواطنين الملاك الذين تضرروا من قانون رقم 4، والذين تضرروا من نزع ملكيتهم للمنفعة العامة خلال العام الماضي ولم تدفع لهم مقابل أملاكهم المنزوعة.