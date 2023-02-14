آخر تطورات الزلزال : أكثر من 100 هزة أرضية تعرضت لها تركيا منذ بداية اليوم

أفادت إدراة الكوارث والطوارئ التركية آفاد، اليوم الثلاثاء أنها رصدت أكثر من 100 هزة أرضية بمختلف أنحاء تركيا خلال اليوم .

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

وأوضح موقع إدراة الكوارث والطوارئ التركية أن قوة الهزات الأرضية التي ضربت تركيا اليوم تتراوح قوتها ما بين 1.8 إلى 4.1 درجات على مقياس ريخيتر.

وأشارت إلى أنه من بين تلك الهزات ما ضربت مناطق بالولايات العشر التي تضررت من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الجاري.

حصيلة الضحايا

ويُحصي البلدان حجم الخسائر المادية والبشرية التي خلفها هذا الزلزال المدمر الذي وقع فجر 6 فبراير/شباط الجاري، وتجاوز عدد قتلاه في تركيا 35 ألفا و418 شخصا، في حين وصل عدد القتلى في سوريا إلى 5801، والمصابين إلى 7396.

تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 41 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 8 أيام على الكارثة.

وتعادل قوة الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا الاثنين الماضي 500 قنبلة ذرية، حسب أورهان تتار مدير عام قسم الزلازل والحد من المخاطر في رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد).

الصحة العالمية

وصفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الزلازل التي ضربت تركيا بأنها “أسوأ كارثة طبيعية في أوربا منذ قرن”.

وقال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوربا إن العالم “يشهد أسوأ كارثة طبيعية في المنطقة الأوربية منذ قرن”، مشيرا إلى أن المنظمة ما زالت تحاول معرفة حجم الكارثة وتكلفتها الحقيقية.

وأوضح في إيجاز صحفي، يتعلق بالاحتياجات الصحية العاجلة والاستجابة للكارثة التي لحقت بتركيا، أن التعافي والشفاء من هذه الكارثة “سيستغرق وقتا وجهدا هائلا”.