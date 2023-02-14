دعم الاستقرار يستعيد القطعة الأثرية “الذئبة كابيتولينا” 

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أعلن جهاز دعم الاستقرار اليوم الإثنين، تمكنه من استعادة القطعة الأثرية “الذئبة كابيتولينا” وفرار المشتبه به.

وأوضح الجهاز أنه في عملية نوعية لأعضاء مكتب التحقيق والتحري الغربية بالجهاز أنه تم إعداد كمين محكم شارك فيه مكتب الجهاز في نسمة و غريان، والقيام بمداهمة المكان الواقع بمنطقة الأصابعة وضبط القطعة الأثرية “الذئبة كابيتولينا”.

وأشار جهاز دعم الاستقرار إلى أنه نتيجة لوعورة التضاريس الجغرافية للمنطقة تمكن المشتبه به من الفرار، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأحيلت القطعة المضبوطة إلى النيابة العامة للتصرف.

وأفاد الجهاز أن هذه القطعة الأثرية تعتبر تمثالاً للذئبة كابيتولينا والتي تمثل شعار روما، وبحسب الأسطورة الرومانية فالذئبة أرضعت التوأم رومولوس و ريموس اللذان أسسا روما سنة 753 قبل الميلاد.

وكان تمثال الذئبة متواجداً على إحدى المسلتين أمام متحف السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس والذي أزيل من المسلة سنة 1963 ووضع بالمتحف قبل أن تتم سرقته.