العمامي لـ “ليبيا الحدث”: نشيد بالحملة العسكرية والأمنية في القضاء على المخدرات ومروجيها

أشاد عضو اللجنة العليا للإفتاء الشيخ فرحات العمامي بجهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في الحملة العسكرية والأمنية للقضاء على المخدرات والخارجين عن القانون.

ونوه العمامي وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” إلى تحذير الله تعالى ودعوته في اجتناب المخدرات ، مضيفاً أنه لا فلاح إلى باجتنابها .

وفي ذات السياق أعربت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عن بالغ فرحها وسرورها بالحملة العسكرية والأمنية المشتركة التي تقوم بها القوات المسلحة ومختلف الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات ومحاربة مروجيها والقضاء على أوكارها.

وطالبت الهيئة العامة للأوقاف في بيان لها من جميع الخطباء أن تكون خطبة يوم الجمعة القادمة بعنوان (القضاء على أوكار الفساد ومروجي المخدرات جهاد شرعي وواجب وطني).