الحكومة تتعهد بتسديد 50% من ديون الشركات المشغلة لمركز بنغازي الطبي

تعهد نائب رئيس الحكومة علي القطراني، اليوم الثلاثاء، بتسديد 50% من ديون الشركات المشغلة لمركز بنغازي الطبي، أي ما يعادل 14 مليون دينار ليبي، وذلك لحل المختنقات التي تعانيها وسد عجزها؛ حتى تستمر في أداء عملها لحين استكمال باقي مستحقاتهما في أقرب الآجال.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها القطراني رفقة وزير الصحة عثمان عبدالجليل إلى المركز، والاجتماع مع مديرته فتحية العريبي، وعدد من مديري الإدارات ومفوضي الشركات والتشاركيات التي تقدم الخدمات الأساسية بالمركز، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على “فيسبوك”.

ونقل البيان عن القطراني ثناءه على دور المركز، الذي يعد من أهم المراكز الطبية كونه يغطي رقعة واسعة، في ظل خروج بعض المستشفيات عن الخدمة، مؤكدًا ضرورة الوقوف مع الشركات التي تؤدي الخدمات الضرورية بالمستشفى، والعمل على حل المختنقات التي تعانيها.