بكمين محكم ومداهمة.. ضبط التمثال الأثري “الذئبة كابيتولينا” المسروق من متحف في طرابلس

أعلن جهاز دعم الاستقرار برئاسة غنيوة الككلي ، ضبط التمثال الأثري “الذئبة كابيتولينا” المسروق من متحف السرايا الحمراء في طرابلس .

وقال الجهاز، أنه تم إعداد كمين محكم ومداهمة المكان الواقع بمنطقة الأصابعة وضبط القطعة الأثرية لكن المشتبه به تمكن من الفرار بسبب وعورة التضاريس الجغرافية للمنطقة.

القطعة الأثرية تمثل شعار روما وبحسب الأسطورة الرومانية فالذئبة أرضعت التوأم رومولوس وريموس اللذان أسسا روما سنة 753 قبل الميلاد.

وتمثال الذئبة كان متواجدًا على إحدى المسلتين أمام متحف السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس والذي أزيل من المسلة سنة 1963 ووضع بالمتحف قبل أن تتم سرقته.