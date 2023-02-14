عبدالرحمن تبحث التعاون مع المغرب في الملف القضائي

ناقشت وزيرة العدل في الحكومة المنتهية حليمة عبدالرحمن مع نظيرها المغربي عبداللطيف وهبي، مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين، بهدف التوقيع عليها في أقرب الآجال الممكنة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما أمس الإثنين في العاصمة المغربية الرباط، حيث استعرض اللقاء اتفاقية التعاون القضائي لتتماشى مع التوجيهات الدولية الجديدة المعمول بها، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة العدل المغربية على “فيسبوك”.



وأكد وهبي دعم المغرب لجهود ليبيا، فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا الجانب، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في التكوين وتبادل الخبرات في مواضيع ذات الصلة بمجال العدالة، لا سيما الشق المتعلق بمساعدي القضاء كالخبراء والموثقين، إضافة إلى العمل على التنسيق بين الجانبين في مجال تدبير العمل العربي المشترك.

ونقل البيان عن الوزيرة المنتهية حليمة عبدالرحمن إشادتها بالتجربة المغربية، والمجهودات المبذولة، مؤكدة ضرورة تبادل الزيارات بين البلدين لتقوية أواصر العلاقات الثنائية.