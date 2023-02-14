القبض على مواطن بحوزته حشيش وحبوب هلوسة في طرابلس

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على شخص ليبي الجنسية يقيم بمدينة سبها ويقوم بجلب وترويج مخدر الحشيش يمدينة طرابلس وبالتحديد بمنطقة طريق المطار.

وأشار جهاز مكافحة المخدرات، في بيان، عبر حسابه على فيسبوك، إلى أنه “تم نصب كمين لهذا الشخص محكم خلال عملية بيع وشراء، وتم ضبطه متلبساً”.

وختم البيان موضحًا، أنه تم العثور بحوزة المتهم على “10 قطع يشتبه في كونها من مخدر الحشيش بما تعرف شعبياً بالباسبورت، وأيضاً عدد 20 قرص من أقراص الهلوسة”.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وأحيل المتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.