وزيرة العدل في حكومة الوحدة تواصل لقاءاتها مع المسؤولين المغاربة

أفاد بلاغ لمؤسسة الوسيط المغربية، أن وزيرة العدل الليبية،حليمة إبراهيم عبد الرحمن ، والتي تقوم بزيارة للمملكة المغربية ، أجرت اليوم الثلاثاء بالرباط،مباحثات مع وسيط المملكة، محمد بنعليلو، وذلك بهدف تعزيز العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين وتطوير مسارات التعاون وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة في المجالات الحقوقية ذات الأهداف المشتركة، وجعل التكوين لبنة أساسية لهذا التعاون.

واوضح بلاغ مؤسسة الوسيط أن الوزيرة الليبية عبرت رغبتها في دعم آليات وأشكال التعاون بين البلدين في المجالات الحقوقية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا الشأن.

وأشادت المسؤولة الليبية بالمجهودات التي تقوم بها بلادها في مجال المصالحة الوطنية وتعزيز الفضاء الحقوقي وبالدعم الذي ما فتئت المملكة المغربية تقدمه لهذه المبادرة.

وكشف بلاغ مؤسسة الوسيط أن زيارة الوزيرة حليمة إبراهيم عبد الرحمن ، للمؤسسة كان فرصة لاطلاعها والوفد المرافق لها على ما حققته المملكة من مكتسبات في مجال تقوية الإطار المؤسساتي الحقوقي في الجانب الارتفاقي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.