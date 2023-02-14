تجمع الأحزاب الليبية يُعلن عن إشهار تجمعه بطرابلس

طرابلس 14 فبراير 2023 (وال)- أعلن تجمع الأحزاب الليبية الذي يضم 24 حزبًا عن إشهار تجمعه خلال الملتقى الأول الذي عقده التجمع بطرابلس الثلاثاء، تحت شعار (ليبيا دولة قوية عزيزة حرة مصانة)، كخطوة نحو تعزيز المسار السياسي وبناء الدولة الوطنية الليبية الحديثة.

هذا وقد حضر احتفالية الإشهار النائب الأول للمجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، وعددٍ من الوزراء ووكلاء الوزارات بحكومة الوحدة وعددٍ من السفراء ورئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية ورئيس تجمع الأحزاب الليبية عبد الله النقاز.

وأصدر التجمع بيانا؛ أكد فيه حرصه على بناء الدولة وتحقيق السلام والاستقرار والأمن في ليبيا.

وأكد الناطق الرسمي لتجمع الأحزاب الليبية فتحي عمر قعالة – لوكالة الأنباء الليبية – أن إشهار هذا التجمع يُعد خطوة هامة لتجمع الأحزاب الليبية، ليكون هذا الجسم السياسي الذي يضم 24 حزبًا قويًا على الساحة الليبية.

وأضاف أن من أهداف هذا التجمع؛ إخراج ليبيا من الإنسداد السياسي الذي وصلت إليه اليوم، وذلك بطرح مبادرة جديدة هي المبادرة الليبية لحل المشكلة السياسية، بأن تكون ليبيا جمهورية ألامركزية للقضاء على النظام المركزي الذي هو سبب كل المآسي التي مرت بها ليبيا خلال 60 سنة. (وال)

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