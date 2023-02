بألف و196 صوت.. “قائمة التوافق” تفوز بنتائج انتخابات بلدية العربان

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، فوز قائمة التوافق بانتخابات بلدية العربان بحصولها على ألف و196 صوت صحيح.

وبحسب اللجنة فقد حلّت قائمة “الزيتونة” في الترتيب الثاني بعدد 906 أصوات، وقائمة “الإعمار” في الترتيب الثالث 894 صوتا، بينما قائمة “الإرادة” في الترتيب الرابع بـ 471 صوتا.

وذكرت اللجنة أن مع نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم، لم يقدم أي طعن انتخابي بشأن الانتخابات في العربان، وبذلك تعتمد النتائج النهائية للعملية الانتخابية.

وأضافت اللجنة أن عدد المقترعين بلغ 3 آلاف و504 ناخبين، بينما عدد المسجلين للإدلاء بأصواتهم بلغ 4 آلاف و623 ناخبا.

المصدر: اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية

