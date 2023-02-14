الحكومة الليبية المكلفة تتعهد بتسديد 50٪ من ديون الشركات المشغلة لمركز بنغازي الطبي

أجرى نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة، علي القطراني، ووزير الصحة، دكتور عثمان عبدالجليل، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مركز بنغازي الطبي وعقدا اجتماع مع مدير المركز، دكتورة فتحية العريبي، وعدد من مدراء الإدارات ومفوضي الشركات والتشاركيات التي تقدم الخدمات الأساسية بالمستشفى.

وأثنى نائب رئيس الحكومة على دور المستشفى الذي يعد من أهم المستشفيات كونه يقدم الخدمة الصحية والطبية للمواطن في رقعة واسعة في ظل خروج بعض المستشفيات عن الخدمة.

وأشار إلى أنه بأنه يعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذه المؤسسة الصحية ومن يديرونها، مؤكداً على ضرورة الوقوف مع الشركات التي تؤدي الخدمات الضرورية بالمستشفى والعمل على حل المختنقات التي تعاني منها.

وأكد نائب رئيس الحكومة أنه سيتم تسديد 50% من ديون الشركات المشغلة للمركز، أي ما يعادل 14 مليون دينار ليبي وذلك لحل المختنقات التي تعاني منها وسد عجزها حتى تستمر في أداء عملها لحين استكمال باقي مستحقاتهم في أقرب الآجال.

من جهته أكد وزير الصحة، عثمان عبدالجليل، على ضرورة الوقوف مع هذه الشركات بتوفير ميزانية لمعالجة عجزها لحل المختنقات بهذه المرافق الطبية المهمة.

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