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“بعد تحديده المكلفين من ديوان المحاسبة بالمراجعة المالية”.. الرقابة الإدارية تحذر الدبيبة من المسائلة القانونية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أصدر مكتب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بيانًا يحذر فيه رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة من الوقوع تحت طائلة القانون، مطالبةً إياه بسحب كتابه باقتصار المراجعة المالية على المكلفين من ديوان المحاسبة دون غيرهم من الأجهزة الرقابية لمخالفته القانون.

وأشار بيان إلى أن الهيئة تعمل بما ورد بفتوى إدارة القانون لعدم حجيتها الإلزامية قانونًا، لافتةً إلى أن الافتاءات على الهيئة بعدم أحقيتها في إجراء أعمال الرقابة المصاحبة على الأعمال الإدارية والفنية لا يُسلم بها ولا يُلتفت إليها.

وأكد بيان الهيئة أن إدارة القانون تجاوزت حدود التفويض في اختصاص منح الفتوى القانونية لطالبها، كما أنها تعدت على تشريع قانوني متمثل في قانون هيئة الرقابة الإدارية.

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#هيئة الرقابة الإدارية ديوان المحاسبة عبدالحميد الدبيبة ليبيا

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الوطن الليبية

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