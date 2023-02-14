الهيئة الطرابلسية تعلن رفضها التعديل الدستوري الثالث عشر الصادر عن مجلس النوّاب 

أخبارليبيا24

أعلنت الهيئة الطرابلسية، رفضها التعديل الدستوري الثالث عشر الصادر عن مجلس النوّاب باقتراح غرفتين تشريعيتين سميا بمجلس شيوخ وبرلمان.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الغاية والهدف من كل ذلك هو التمديد لبقاء كل من مجلسي النواب والدولة.

وأفادت الهيئة الطرابلسية أنه تم وضع اشتراط عدم ازدواجية الجنسية لرئيس الحكومة بينما لم يتعرض لها لا من قريب ولا من بعيد في اختيار رئيس الدولة مما يسمح بترشيح عناصر بعينها ورجوع حكم العسكر للبلاد.

وأشارت إلى أن مجلس النواب تبنى مرة أخرى أسلوب المراوغة ووضع شروط تعجيزية في المادة (17) حيث اشترط عدم جواز حل المجلسين في نفس الوقت، وهو ما يوضح عدم جدية المجلسين في الوصول إلى أي صيغة دستورية تفضي إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية.

وذكرت أنه في المادة (19) يؤجل تحديد قانون ضوابط وشروط ترشح الرئيس إلى قانون يوضع لاحقاً مما يدل على اعتماد مجلس النواب لمبدأ التسويف والمماطلة من أجل التمهيد لحكم عسكري استبدادي جديد.

ولفتت الهيئة إلى أن البرلمان اشترط أيضاً في المادة (31) من هذا التعديل ربط انتخابات مجلس الأمة بالانتخابات الرئاسية ويتم إلغاء العملية الانتخابية برمتها في حالة فشل الانتخابات الرئاسية مما يؤكد على نيتهم في اختيار رئيس معين في حد ذاته وليس الهدف الانتخابات التشريعية كما يزعمون.

وأعلنت الهيئة استنكارها كل هذا العبث الصادر من مجلس النواب المنتهي الصلاحية ومحاولة التشبث بالسلطة والتمديد له ولمجلس الدولة المنحلان وفاقدي الشرعية على حساب الوطن واستقراره.

وطالبت بإعلان مجلس الدولة وبصورة عاجلة وواضحة برفضه لهذا التعديل المعيب المسمى بالتعديل (13) للإعلان الدستوري وما صدر من تعديلات من مجلس النواب والإبقاء على الاعلان الدستوري بتعديله السابق الذي أجريت به انتخابات سنة 2014م.

وطالب الهيئة الطرابلسية ممثلي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باستبعاد مجلسي النواب والدولة واعتبارهما جسمين معرقلين لإجراء الانتخابات رغم ما يصدر عنهما من تصريحات خلاف ذلك.

وشددت الهيئة الطرابلسية على ممثل الأمين العام لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باعتماد جهات وشخصيات أخرى كجهة تشريعية بديلا عن المجلسين المعرقلين لإجراء الانتخابات وفي مدة محددة.

وأهابت بجميع الوطنيين ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة للمطالبة والضغط باستبعاد مجلسي النواب والدولة الذين أثروا وأفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية وساهموا في عدم استقرار الدولة.