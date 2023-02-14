أبو الغيط من دبي: انظروا وقارنوا بين ليبيا ودول الخليج.. الفرق في القيادة

تحدّث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في القمّة العالمية للحكومات المنعقدة بدُبيْ حول الرّخاء والتنمية العربية عن أهمية القيادة ومقارنة مسار دول مجلس التعاون الخليجي بمسار ليبيـا.

وأضاف أبو الغيط أن بدول الخليج الست التي نعتبرها جزءًا من مجلس التعاون الخليجي نرى قيادة تعطي الأولوية لصنع الشخص الذي يمكنه المساهمة بشكل هادف في بلده مع وجود موارد طبيعية تساعدهم، ولكن الأهم هو القيادة التي وضعت رؤية لشعوبها تتطلع إلى التنمية طويلة الأجل لبلدهم.

وفي حديثه قارن الأمين العام بين دول مجلس التعاون الخليجي وليبيـا كمثال حيث كان لديها الكثير من موارد النفط مقارنة بعدد أقل من السّكان، لكن ذلك تمّ إهداره على مدى 50 عامًا ونرى الفرق الآن.

وأوضح بأن ليبيـا تعتمد على النفط في حوالي 80 % من ناتجها المحلي الإجمالي وكانت تصدّر حوالي 1.3 مليون برميل من النفط يوميًا قبل عام 2011 إضافة إلى خوض البلاد في مزيد من العنف مع وجود حكومتيْن متنافستيْن تسيطران على شرق وغرب البلاد.

وفي السياق ذاته تابع أبو الغيط: في ليبيـا لم تكن هناك حرب أهلية فحسب ولكن قبل ذلك كانت هناك سرقة لموارد البلاد ساهمت في الوضع الذي نراه الآن.