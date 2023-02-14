نقابة المهن البيطرية تدعو إلى استرجاع المبنى المستولى عليه من قبل جهاز الهجرة غير الشرعية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2023

طالبت نقابة المهن البيطرية باسترجاع مبنى النقابة بشارع الزاوية في العاصمة طرابلس الذي تم الاستيلاء عليه من قبل جهاز الهجرة غير الشرعية التابع إلى وزارة الداخلية.

وقالت النقابة خلال اجتماع لها أمس الاثنين مع عضو مجلس النواب “صلاح الزوبيك” بحضور رئيس لجنة الداخلية بالمجلس “سليمان الحراري” وأعضاء مجلس النواب “عمارة شنبارو” ومحمد حنيش، إن المبنى باسم مركز الصحة الحيوانية الذي تتبعه نقابة البيطريين وذلك حسب الأوراق الرسمية التي تثبت حق الملكية .

كما ناقش الاجتماع أيضاً المشاكل التي يعاني منها الطب البيطري من تهميش مادي ومعنوي من الدولة الليبية.

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