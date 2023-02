خلال عملية أمنية.. جهاز دعم الاستقرار يسترد قطعة أثرية مسروقة

كشف جهاز دعم الاستقرار، عن استرداد قطعة أثرية مسروقة، وهي ثمثال “الذئبة كابيتولينا” والتي تمثل شعار روما القديمة.

وبيّن الجهاز أن عملية ضبط القطعة جرى خلال كمين بمشاركة الأجهزة الأمنية في مدينتي نسمة وغريان، حيث جرى مداهمة المكان الواقع بمنطقة الأصابعة وضبط القطعة الأثرية.

وأشار الجهاز إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع مكتب النائب العام ومدير نيابة شمال طرابلس ومدير نيابة غريان الأصابعة الجزئية، وبمتابعة مباشرة من مكتب شؤون الجهاز.

وتابع الجهاز أنه نتيجة لصعوبة التضاريس الجغرافية للمنطقة، تمكن المشتبه به من الفرار، مشيرا إلى اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القطعة المضبوطة إلى النيابة العامة للتصرف.

الجدير بالذكر أن التمثال كان متواجدا على إحدى “المسلتين” أمام متحف السرايا الحمراء بطرابلس وأزيل من المسلة سنة 1963 ووضع بالمتحف قبل أن تتم سرقته.

المصدر: جهاز دعم الاستقرار

