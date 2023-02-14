“دبيبة” يؤكد دعمه للأندية لضمان استمرار الدوري الليبي الممتاز

عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماع بديوان وزارة الرياضة، مع رؤساء أندية الدوري الليبي الممتاز، بحضور وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن الاجتماع ناقش الصعوبات التي تواجه عدداً من الأندية للاستمرار في مشاركتها بالدوري الممتاز، الذي يعتبر من أهم الأنشطة الرياضية التي تهم الجمهور الرياضي الليبي.

وأكد دبيبة، أن دعم الشباب والرياضة تظل أولوية لحكومة الوحدة، مشدداً على وزارة الرياضة واتحاد الكرة بضرورة الاهتمام بالفئات السنية، وتنظيم عدد الأندية وأهمية وجود رابطة لأندية الدوري الممتاز.

كما أكد دبيبة، دعمه لأندية الدوري الممتاز لضمان استمرار الدوري، بشرط أن تكون هناك خطة للاتحاد الليبي لكرة القدم ووزارة الرياضة والتركيز على أندية الدرجة الأولى والفئات السنية، وأن يكون الدعم وفق الأنشطة بكل مؤسسة رياضية كمعيار أساسي للدعم.

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