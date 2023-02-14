باتيلي يدعو إلى تنسيق المواقف الدولية لإجراء الانتخابات الليبية

استغل عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لقاءه بوزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، ليجدد دعوته لكل الأطراف الدولية، المعنية بالشأن الليبي، إلى تنسيق مواقفها، وتوحيد كلمتها لدعم إجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الليبيين إلى السلام والاستقرار.

وقال باتيلي في بيان عبر «تويتر» مساء أول من أمس، إن الاجتماع ناقش آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وضرورة دعم عملية سياسية ليبية- ليبية، تسهل إجراء انتخابات شاملة وشفافة خلال العام الجاري.

من جهته، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، إنه ناقش في اجتماع مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الخطوات التنفيذية للدفع بإجراء الانتخابات، والاطمئنان على استعدادات الحكومة في أعمال التأمين، وجاهزية المقار، وزيادة التنسيق مع المفوضية العامة للانتخابات؛ موضحاً أنه تم أيضاً مناقشة الإنفاق الحكومي، وضرورة تفعيل مشروعات التنمية وفق الأولوية والتوزيع العادل. كما أعلن الدبيبة لاحقاً أنه أمر وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المرتبات عن الشهر الجاري والسابق يناير (كانون الثاني) بشكل عاجل، وتعهد خلال لقائه (أمس) مع رؤساء أندية لكرة القدم، بدعمه لها لضمان استمرار الدوري.

كما تعهد الدبيبة لدى اجتماعه مع ستيفان كورمان، رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب، بحضور رؤساء بيوت شباب عربية، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس جمعية الشباب الليبية، بأن حكومته لن تدخر جهداً في تقديم الدعم لإعادة بناء وتأهيل بيوت الشباب في كل مناطق ليبيا، وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية للشباب الليبي.

ومع ذلك، أغلقت ميليشيات مسلحة موالية لحكومة الدبيبة، بوابة الهيرة في مدينة غريان بالسواتر الترابية، لمنع الدبيبة من زيارة المدينة لافتتاح بيوت الشباب، واتهمته بالتنصل من وعود زيارته السابقة، ونقل بعض المشروعات المقرر تنفيذها في المدينة إلى مناطق أخرى.

ورصد شهود عيان ووسائل إعلام محلية قيام ناصر اشطيبة، آمر «كتيبة شهداء بوغيلان» في غريان، بالإيعاز إلى عناصرها لإغلاق المدخل الغربي للمدينة. كما واصلت المجموعات المسلحة إغلاق طريق الدافنية بمدينة مصراتة في غرب البلاد، لمطالبة حكومة الدبيبة بدفع مستحقات مالية لإعادة فتح الطريق.

وقد رصدت تقارير إعلامية سماع إطلاق نار مكثف في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، حول بوابة الدافنية المغلقة بالسواتر الترابية أيضاً.

والتزم الدبيبة الصمت حيال معلومات بشأن اعتزامه عقد محادثات سرية خلال الأيام القليلة المقبلة مع أحد أبناء المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».

في غضون ذلك، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، الذي التقاه مساء الاثنين، أحاطه بشأن التحديات التي تواجه قطاع النفط، وفي مقدمتها الرفع من معدلات الإنتاج وفقاً للخطط المستقبلية.

في المقابل، قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، إنه ناقش مع وزير دفاعه احميد حومة بمدينة سرت خطة الوزارة، والعمل على دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5 5» لتوحيد المؤسسة العسكرية، واستمرار إيقاف إطلاق النار.

وأشار باشاغا إلى وضع خطة لتأمين الجنوب، وإصلاح المنشآت التعليمية العسكرية به، والتنسيق المشترك، وتبادل التقارير والمعلومات الأمنية بين وزارة الدفاع والأجهزة المختصة، وإداراتها لتعزيز التعاون الأمني بالمنافذ، وإحكام السيطرة، واستعراض خطة تأمين الحدود.