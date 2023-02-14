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الطرابلسي يشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الاتحاد الأوربي-الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2023

اختتمت اليوم الثلاثاء بالعاصمة البرتغالية لشبونة أعمال المؤتمر الوزاري الاتحاد الأوربي – دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شراكة استراتيجية في مجال الشرطة تجاه تعاون أمني موثوق بمشاركة وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة عماد الطرابلسي.

وشارك في أعمال المؤتمر أكثر من ثلاثين وزيرا ومسؤول داخلية بهذه الدول وعدد من المنظمات الدولية (المفوضية الاوروبية للشؤون الداخلية، اليوروبول، وكالة الاتحاد الاوروبي للتدريب على انفاذ القانون، الوكالة الأوروبية لادارة التعاون في عمليات الحدود، الانتربول، مجلس وزراء الداخلية العرب).

ورافق الوزير في أعمال المؤتمر رئيس جهاز المباحث الجنائية “محمود عاشور”.

وعلى هامش المؤتمر التقى الطرابلسي مع نظيره البرتغالي؛ وتم التباحث حول عدد من المواضيع والقضايا الأمنية التي تهم الجانبين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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