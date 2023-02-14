أمن بنغازي: التحريات تضبط ثلاثة سودانيين يمتهنون تزوير العملة الليبية وتهريب السيارات 

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة يداهم منزلاً بمنطقة الهواري ويُلقي القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية السودانية بحوزتهم مبالغ مالية مزورة ويقومون بتهريب المركبات إلى دولة السودان.

وأضافت المديرية أنه عقب ورود معلومات لقسم التحريات عن ثلاثة أشخاص من الجنسية السودانية محل سكنهم منطقة الهواري يمتهنون تهريب المركبات لدولة السودان.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أن المعلومات تشير إلى أن الشبهات تدور حول المشتبه بهم في عمليات تهريب أُخرى.

وذكرت المديرية أن رئيس القسم العقيد أشرف الشلطامي أصدر تعليماته بضبط الأشخاص سالفي الذكر وعُقب تقنين الإجراءات وأخذ الإذن من النيابة العامة بمُداهمة المنزل.

ولفتت مديرية الأمن إلى أن قوة أمنية تابعة لقسم التحريات العامة انطلقت وتمكنت من مداهمة المنزل والقبض على ثلاثة أشخاص عُثر بحوزتهم على عملة ليبية مُزورة من فئة العشرون ديناراً وكما تم العثور داخل المنزل على ميزان يُستخدم في وزن الذهب.

وأفادت المديرية أنه تم الانتقال بهم إلى القسم بالاستدلال معهم اعترفوا بأنهم يقومون بتهريب المركبات لدولة السودان وبسؤالهم عن العملة المزورة وميزان الذهب الذي عثر عليه داخل السكن الخاص بهم أنكروا ان هذه الأشياء تخصهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال باقي التحقيقات.