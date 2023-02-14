تاجاني يشدد على ضرورة جمع تركيا ومصر حول طاولة واحدة لحل الأزمة في ليبيا 

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شدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، على ضرورة جمع تركيا ومصر، وقطر والإمارات حول طاولة واحدة لحل الأزمة في ليبيا.

وقال تاجاني، في مؤتمر حول مستقبل العلاقات عبر الأطلسي في منتدى لويس الدبلوماسي، “يجب على إيطاليا حماية مصالحها، ولكن أيضًا تلعب دورًا لصالح الاستقرار والنمو”.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي – بحسب وكالة نوفا الإيطالية – على أن حل القضية الليبية يمثل أولوية لإيطاليا.

وأضاف تاجاني “نريد أن نكون أصحاب القاسم المشترك للسماح للأحزاب الليبية بالتحدث مع بعضها البعض وإيجاد الوحدة، وإن كان ذلك مع تنوعها، لإيصال ليبيا إلى الانتخابات لتجديد مجلس النواب ورئيس جديد للبلاد في المستقبل”.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أن ليبيا ليست فقط شريكًا لإيطاليا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولكنها أيضًا محاور لإمدادات الطاقة.

وأوضح أنه سيتم حل القضية الليبية إذا استطعنا جعل تركيا ومصر تجلسان على طاولة مثالية، نحتاج أيضًا إلى إشراك قطر والإمارات.