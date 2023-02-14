اللافي: الشباب هم صناع السلام ولديهم القدرة على التغيير بالكلمة الصادقة

قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي: أن الشباب هم صنَّاع السلام، ومشاركتهم في «الملتقى الشبابي للمؤثرين الليبيين» تُفصح عن رغبتهم الجادة في تحقيق الاستقرار الذي يدعو إليه المجلس الرئاسي من خلال مشروع المصالحة الوطنية ورؤيته الاستراتيجية التي وضعها خبراء ليبيون بمشاركة أساتذة مختصين من الجامعات الليبية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الحوارية التي أقيمت اليوم الثلاثاء في الملتقى الذي شارك فيه عضو مجلس إدارة المنتدى الشبابي الليبي، والناشط المدني يونس نجم، وتركزت على دور الشباب في المصالحة الوطنية، بحسب بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

كما زعم اللافي أن «الشباب لديهم القدرة على التغيير بالكلمة الصادقة التي تدعو للسلام، وليس بالحروب التي راح ضحيتها آلاف الشباب، وساهمت في تمزق النسيج الاجتماعي».