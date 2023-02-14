تنويه هام من مديرية أمن طرابلس بشأن اغلاق ميدان الشهـداء

نوهت مديرية أمن طرابلس مساء الثلاثاء في بيان بشأن اغلاق ميدان الشهــداء بالعاصمة طرابلس.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان صادر عنها أن “مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس ينوه الإخوة السائقين بأن ميدان الشهداء سيتم إغلاقه على تمام الساعة الثانية ليلا استعدادا للاحتفال بالذكرى الثانية عشر لثورة 17 فبراير”، وفقاً للبيان.

وتجري استعدادات مكثفة لإقامة الاحتفال بمناسبة ذكرى 17 فبراير أعدت حكومة الوحدة الوطنية حفلاً يتضمن عرض عسكري وفنانين ليبيين وفرق شعبية ليبية تتغنى بالثورة والشهداء ولوحات فنية تخلد ذكرى الشهــداء ضمن عرض فني بإسم نستولجيا الثورة.