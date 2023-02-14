خارجية الدبيبة: بحثنا مع السفارة الهولندية إبراز جهود ليبيا لحماية حقوق الإنسان

عقد وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عمر كتي، اجتماعاً مع نائبة سفير مملكة هولندا لدى ليبيا “فيفان هيوجين” الثلاثاء؛ لمناقشة الرغبة في إبراز الجهود الليبية لحماية حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ52 والتي ستعقد نهاية فبراير الحالي.

وأكد “كتير”، في إيجاز صحفي، أن حكومة الوحدة الوطنية عامة ووزارة الخارجية خاصة ستعالج كافة التحديات والثغرات في المرحلة التي ستكون بعد انتهاء ولاية لجنة تقصي الحقائق في ليبيا والتي تنتهي في مارس المقبل، مشدداً على أهمية ولاية ليبيا القضائية الجامعة والمانعة على كامل ترابها والذي يعد أهم مظهر من مظاهر السيادة الوطنية.

وأوضح لنائبة السفير الهولندي امتثال ليبيا للتعاون مع الآليات والإجراءات الدولية الأمر الذي كان محل تقدير من جميع الدول الرائدة لحماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي.

وأثنى على دور مملكة هولندا أثناء ترأسها فريق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المنبثق من مسار برلين، وفي ختام الاجتماع بحث الوكيل مع “فيفان هيوجين” أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل توطيد العلاقات ودعم لليبيا في مجال التعاون الفني وبناء القدرات.