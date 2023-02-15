سفارة النرويج في ليبيا تقدم 1.5 مليون دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجنوب 

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أعلنت السفارة النرويجية لدى ليبيا، تقديم 1.5 مليون دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جنوب ليبيا لدعم جهود السلام في المنطقة.

وأوضحت السفارة أنه بهذه المساعدة وصل إجمالي مساهمة النرويج للبرنامج الإنمائي في ليبيا إلى 8.1 مليون دولار.

وقالت السفيرة هيلدا كليميتسدال إن بلادها تتطلع إلى توسيع تعاونها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، ودعم بناء السلام في جنوب ليبيا من خلال هذه الاتفاقية الجديدة.

وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك فرانش إنهم يتطلعون إلى توسيع الجهود التعاونية لدعم السلطات المحلية لتطوير خطط بناء السلام.

وأضاف فرانش، أنهم يعملون على تحديد الاحتياجات ذات الأولوية التي تعزز وتخلق مئات الوظائف في الجنوب.