استوردت شركة الكهرباء الليبية معدات من شركة “سيمينس” الألمانية لاستخدامها في عمليات صيانة محطة شمال بنغازي.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم نقل شحنات ومواد محملة بأجزاء توربينات غازية وصمامات وملحقاتها ومعدات صيانة إلى المخازن الرئيسة بالشركة تمهيدا لنقلها إلى محطة شمال بنغازي.

وأشارت إلى أن هذه المعدات موردة من شركة “سيمينس” الألمانية وكانت قد وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت الشركة في بيانها إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص مجلس إدارة الشركة على تحسين أداء الشبكة الكهربائية والرفع من كفاءتها وقدرتها الإنتاجية من خلال توفير الاحتياجات والمواد الخاصة بالمحطات في كافة المدن والمناطق لتساهم وبشكل فعال في استقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية وصول التغذية الكهربائية إلى المواطن.

Trending ممثلو النقابات العمالية الليبية لـ”البعثة الأممية”: العمال لا تصرف رواتبهم ويتعرضون لمضايقات من الميليشيات

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يطلع على خطط مؤسسة النفط لرفع معدلات الإنتاج

“المنفي” يناقش مع “دبيبة” الإنفاق الحكومي للعام 2023 والاستعدادات لإجراء الانتخابات الليبية

ليبيا.. المنقوش: سنخصص 50 مليون دولار كدفعة أولى لإعادة إعمار جنوب تركيا

تقرير: إيني تقوم بمغامرة استراتيجية في غاز ليبيا

The post شركة الكهرباء تستورد معدات من “سيمينس” الألمانية لصيانة محطة شمال بنغازي appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا