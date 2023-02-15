“أمن بنغازي” تلقي القبض على 3 سودانيين يمتهنون تزوير العملة وتهريب السيارات

الوطن|رصد

داهم “قسم التحريات العامة” في مديرية أمن البنغازي منزلًا بمنطقة الهواري عقب ورود معلومات لقسم التحريات العامة بالمديرية عن ثلاثة من الجنسية السودانية يمتهنون تهريب المركبات لدولة السودان، وتدور حولهم الشبهات في عمليات تهريب أُخرى.

وأصدر السيد رئيس القسم العقيد أشرف الشلطامي تعليماته بضبط الأشخاص سالفي الذكر، وعُقب تقنين الإجراءات وأخذ الإذن من النيابة العامة بمداهمة المنزل، انطلقت قوة أمنية تابعة لقسم التحريات العامة وتمكنت من مداهمة المنزل والقبض على ثلاثة أشخاص، وعثرت القوات الأمنية على عملة ليبية مُزورة من فئة 20 دينار بحوزتهم، بالإضافة لميزان يستخدم في وزن الذهب.

وبعد نقلهم للقسم وبعد الاستدلال معهم، اعترفوا بأنهم يقومون بتهريب المركبات لدولة السودان، وبسؤالهم عن العملة المزورة وميزان الذهب الذي عثر عليه داخل السكن الخاص بهم، أنكروا أن هذه الأشياء تخصهم، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال باقي التحقيقات.