الجديد: ليبيا ستفلس بعد 9 أشهر إذا صحت تقارير المصرف المركزي المضللة

قلل الخبير الاقتصادي مختار الجديد، من مصداقية التقارير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول استخدامات النقد الأجنبي خلال شهر يناير من العام الجاري والتي بلغت عشرة مليار دولار.

وقال “الحديد”، في منشور له بفيسبوك، “المصرف المركزي حسب تقريره المنشور عبر صفحته والذي يدعي فيه الشفافية يقول ان استخدامات النقد الأجنبي خلال شهر يناير فقط بلغت عشرة مليار دولار”

وأضاف الخبير الاقتصادي، “على هالكلام خلال ستة أشهر ستعلن ليبيا افلاسها.. ألا تخجلون وأنتم تكذبون يا من تدعون الشفافية”.

وفي منشور آخر، كتب قائلًا على فيسبوك: “المصرف المركزي يدعي كذبا الشفافية، ولكنه في نفس الوقت يمارس التضليل للرأي العام من خلال تقاريره التي يصدرها. الناس اللي تعد في هالتقارير في المركزي، اما أنها مش فاهمين شي، أو أنهم يعتقدون أننا مانفهموش ويستخفو بعقولنا”.

واختتم قائلًا على فيسبوك: “أوقف عبث هذه التقرير الوهمية يا الصديق الكبير . منظركم قدام الناس بايخ” على حد تعبيره