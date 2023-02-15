ليبيا.. وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة يشارك في المؤتمر الوزاري الأمني بالبرتغال

شارك وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الليبية، عماد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، في أعمال المؤتمر الوزاري الاتحاد الأوربي – دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شراكة استراتيجية في مجال الشرطة تجاه تعاون أمني موثوق المنعقد بالعاصمة البرتغالية “لشبونة” خلال يومي 13-14 من الشهر الجاري.

وشارك في أعمال المؤتمر أكثر من ثلاثون وزير ومسؤول داخلية بهذه الدول وعدد من المنظمات الدولية (المفوضية الاوروبية للشؤون الداخلية، اليوروبول، وكالة الاتحاد الاوروبي للتدريب على انفاذ القانون، الوكالة الاوروبية لإدارة التعاون في عمليات الحدود، الانتربول، مجلس وزراء الداخلية العرب).

وعقد الطرابلسي على هامش المؤتمر اجتماع مع وزير الداخلية البرتغالي “جوزى لويش كارنايرو، وتباحثا حول عدد من المواضيع والقضايا الأمنية التي تهم الجانبين.

ورافق الطرابلسي، خلال المؤتمر رئيس جهاز المباحث الجنائية لواء محمود عاشور، وسفير ليبيا لدى جمهورية البرتغال، سعد عبدالرزاق رحيم.

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