الكهرباء: استيراد معدات ألمانية لصيانة محطة “شمال بنغازي”

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أمس الثلاثاء، نقل معدات جديدة إلى مخازنها الرئيسية موردة من شركة “سيمنس” الألمانية، كانت قد وصلت مطار معيتيقة الدولي.

وقالت الشركة، في بيان إن الشحنات تضم أجزاء توربينات غازية وصمامات وملحقاتها ومعدات صيانة سيجري نقلها إلى محطة شمال بنغازي.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار تحسين أداء الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية من خلال توفير الاحتياجات والمواد الخاصة بالمحطات في كافة المدن والمناطق لتساهم وبشكل فعال في استقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية وصول التغذية إلى المواطن.