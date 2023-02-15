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خبير اقتصادي: عمل حكومة الدبيبة يخلو من خطط التنمية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر طور، أن زيادة سعر الصرف تسبب في حدوث تضخم وإغلاق بعض الأنشطة التجارية، مشيرًا إلى أنه لاتوجد أي أسباب فنية تمنع المصرف المركزي من تعزيز ودعم الدينار الليبي في مقابل العملات الأجنبية.

ودعى طور، المركزي إلى الإفصاح عن الموانع التي تمنعه من دعم الدينار للرأي العام، محذرًا من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في شهررمضان؛ لعدم وضع خطة مبكرة من قبل الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة للحفاظ على توفر السلع وضبط أسعارها.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه رغم المبالغ الضخمة التي يجنيها المصرف المركزي من رسوم بيع الدولار، إلّا أن عمل حكومة الدبيبة يخلو من خطط التنمية باستثناء بعض المشاريع الكرتونية، حسب رأيه.

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الوطن الليبية

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