سكان: هزة ارضية جديدة في المرج

أفاد سكان محليون بوقوع هزة أرضية خفيفة وجديدة صباح اليوم الاربعاء في مدينة المرج الواقعة شرق ليبيا.

وقال السكان أنهم شعر بهزة أرضية خفيفة عند الساعة 8.11 صباحاً، وشعر بها أغلب سكان مدينة المرج، ومرت بسلام دون أضرار.

وشهدت مدينة المرج خلال الأيام القليلة الماضية هزات أرضية خفيفة تراوحت مابين 2-3 درجات على مقياس ريختر.

وحتى اللحظة لايوجد أي أنباء رسمية أو تفاصيل أوسع من قبل المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء حول حدوث هزة أرضية شرقي ليبيا .

ويوم أمس، أفاد المركز الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، رصده هزة أرضية جديدة بقوة 3.7 درجات بمقياس ريختر على بعد 115 كم جنوب مالطا .

وفي وقت سابق، نفى المركز الليبي للاستشعار عن بعد، الاربعاء مايتم تداوله حول ان ليبيا قد تكون مهددة بحدوث زلزال او تسونامي عقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا منذ أيام .