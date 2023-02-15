بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 15 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 15 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تستقر الأجواء تدريجيا من يوم الغد، بينما تبقى درجات الحرارة منخفضة على معظم مناطق البلاد.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل، مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق خاصة الجبلية.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (11-71)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا مع سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال ظهور الضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (12-17)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على الحمادة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 18)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-18)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:52)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:49)