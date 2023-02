باتيلي يبحث مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية سبل تسهل إجراء الانتخابات في ليبيا

ليبيا – التقى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمس الإثنين بوزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وضرورة دعم عملية سياسية ليبية-ليبية تسهل إجراء انتخابات شاملة وشفافة في عام 2023.

باتيلي جدد بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية دعوته لجميع الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي إلى تنسيق مواقفهم، وتوحيد كلمتهم دعمًا لإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الليبيين إلى السلام والاستقرار.

