توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الحكم المحلي والمركز الوطني للصحة الحيوانية

وقعت وزارة الحكم المحلي والمركز الوطني للصحة الحيوانية، مذكرة تفاهم وتعاون بشأن البرامج المشتركة ما بين المركز الوطني للصحة الحيوانية والإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئى بالوزارة.

ووفق وزارة الحكم المحلي، فقد تضمنت هذه المذكرة عدة برامج من أهمها برامج وضع الاشتراطات الخاصة بالمسالخ المركزية، والأهلية.

كما نوقش خلال اللقاء برامج الآفات ونواقل الأمراض وتفعيل برامج الرصد والتقصي وبرامج التدريب المشتركة لرفع قدرات ومهارات الأطباء البيطريين والمساعدين من الطرفين.

وقد وقعت الاتفاقية بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات ومدير الإدارة العامة بالمركز الوطني للصحة الحيوانية وعدد من مديري الإدارات المختصة من الطرفين.

المصدر: وزارة الحكم المحلي

