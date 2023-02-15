شركة الكهرباء: قطع ألمانية لصيانة محطة شمال بنغازي

الوطن| رصد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، نقل معدات جديدة إلى مخازنها الرئيسية موردة من شركة سيمنس الألمانية، كانت قد وصلت مطار معيتيقة الدولي خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الشركة، في بيان عبر صفحتها في موقع فيسبوك، إن الشحنات تضم أجزاء توربينات غازية وصمامات وملحقاتها ومعدات صيانة سيجري نقلها إلى محطة شمال بنغازي.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار تحسين أداء الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية من خلال توفير الاحتياجات والمواد الخاصة بالمحطات في كافة المدن والمناطق لتساهم وبشكل فعال في استقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية وصول التغذية إلى المواطن.

وتخضع محطة شمال بنغازي التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 350 ميغاوات، للعمرة الجسيمة، ما من شأنه المساهمة في دعم الشبكة الكهربائية والرفع من قدرتها الإنتاجية.