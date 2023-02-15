عبد العزيز: الحديث عن وجود محتاجين في ليبيا أولى بالدعم من تركيا «حجة بايخة»

رأى عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته محمود عبد العزيز، أنه لا مانه من قيام حكومة الدبيبة، بالتبرع لدولة تركيا بملايين الدولارات، بدعوى أنها دعمتهم بقواتها وآلياتها العسكرية، على حد قوله.

وقال عبد العزيز، في تصريحات مصورة له: “ماذا يعني لو تبرعنا بـ150 مليون دولار لتركيا التي فزعت لنا بخيرة جنرالاتها ومسيراتها، التحجج بوجود محتاجين في ليبيا حجة بايخة، فمن مسح دموعنا وفقد خيرة جنرالاته غير الأتراك؟، هل الـ50 أو الـ100 أو الـ150 مليون دولار هم الذين يوجعونكم؟”، بحسب تعبيره.

وأضاف “تركيا قدمت خيرة ضباطها للدفاع عن طرابلس ويجب دعم حكومة الوحدة ومواقفها المشرفة هذه، ماذا تعني 50 مليون دولار؟ هل حاربتم الفساد حتى تتكلموا بهذا الكلام؟، من يتحدثون عن الـ50 مليون الممنوحة لتركيا لو أمامهم هذه الـ50 مليون دولار لسرقوها”، وفقا لحديثه.

وتابع “أقول لمن ينتقد في الحكومة هل أنتم حريصين على ليبيا أكثر منا؟، الشعب التركي أحوج منا ويجب أن نقدم لهم الدعم وتبرعات الشعب الباكستاني الفقير لهم فاقت الخيال”، على حد وصفه.