غدا.. استقرار تدريجي في حالة الطقس على معظم مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تستقر الأجواء تدريجيا من يوم الغد، بينما تبقى درجات الحرارة منخفضة على معظم مناطق البلاد.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة تكاثر السحب هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل، مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق خاصة الجبلية.

والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (11-71)مْ.

بينما الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد –الواحات تكون السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال ظهور الضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12-17)مْ.

أما الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على الحمادة.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16- 18)مْ.

وفي السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16-18)مْ.