ليبيا – ثمن رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري الحملة الأمنية المتواصلة بعدة مناطق بمدينة بنغازي لمداهمة أوكار تجار المؤثرات العقلية.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن مجلس النواب اطلعت عليه صحيفة المرصد، قدم الحراري الشكر والتقدير لجميع العناصر الأمنية المساهمة في هذه الحملة، مؤكدًا أهمية تواصل هذه النوع الحملات للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ومحاسبة جميع المتورطين.

وشدد الحراري على ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة ظاهرة تجارة المؤثرات العقلية، لكونها مهددة للأمن القومي والخطر الأول على فئة الشباب، مبينًا أن مسؤولية القضاء عليها تضامنية، ما يحتم على مجلس النواب تشديد قوانين العقوبات المتعلقة بتجارة المؤثرات العقلية.

Shares

The post الحراري: على مجلس النواب تشديد قوانين عقوبات تجارة المؤثرات العقلية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية