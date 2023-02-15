لماذا اختار المريخ السوداني ملعب شهداء بنينا لاستضافة الزمالك في أفريقيا؟

يستضيف ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي مباراة نادي المريخ السوداني والزمالك المصري، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المتجهة إلى ليبيا صباح اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض اللقاء الهام بين الفريقين الجريحين اللذين تلقيا هزيمتين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة، حيث تلقى النادي المصري هزيمته الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائري بالقاهرة، بينما هزم الترجي التونسي المريخ السوداني في تونس.

وقال منير متا، عضو مجلس إدارة نادي المريخ السوداني، في تصريحات تلفزيونية: “نستضيف الزمالك على ملعب شهداء بنينا في ليبيا، لأن ستاد المريخ تحت أعمال الصيانة”.

وأضاف: “اخترنا هذا الملعب (بنينا) لأن لدينا ذكريات جميلة هناك، كانت لدينا خيارات أخرى لكننا فضلنا عدم اللعب في مصر وتونس والجزائر للحفاظ على فرصنا في المنافسة”.

وفي يونيو الماضي، تحصل ملعب شهداء بنينا على شهادة عليا في التصنيف من الفيفا من حيث جودة العشب الصناعي وجودة التجهيز.

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وكانت لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد زارت ملعب شهداء بنينا الدولي في مدينة بنغازي، لمعاينته وتأهيله للاستحقاقات الرياضية المقبلة.

وعادت ليبيا إلى استضافة مباريات كرة القدم الدولية بعد سبع سنوات من حظر فرضته ظروف البلاد الأمنية، حيث استقبل ملعب بنينا في العامين الماضيين تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 وكأس العالم 2022.

كما يستضيف الملعب مباريات الأخضر الليبي في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، بعد رفع جميع القيود التي وضعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سابقًا.

وحمل ملعب شهداء بنينا اسم “ملعب هوغو تشافيز” أيام نظام العقيد معمر القذافي، ويعتبر من أهم الملاعب الليبية، وقد افتتح في الخامس من مارس 2009.

ويعد لقاء المريخ والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ذات أهمية كبيرة نظراً للظروف التي صاحبته، حيث طلب نادي المريخ السوداني من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بالحصول على النقاط الثلاث في مباراته السابقة أمام منافسه الترجي التونسي، على خلفية تقديمه احتجاجاً رسمياً، بشأن إجراء النادي التونسي 4 تغييرات في 4 فترات مختلفة من المباراة، ما يخالف القانون.

وحول الاحتجاج الذي تقدم به نادي المريخ، قال: “قدمنا احتجاجًا رسميًا للاتحاد الأفريقي ضد الترجي لأنه أجرى 4 تغييرات على 4 فترات مختلفة، ما يخالف القانون، ولدينا مقاطع فيديو تثبت صحة ما نقوله، خصوصاً أنه حتى دخول اللاعب الرابع كانت النتيجة تشير إلى التعادل”.

وأضاف عضو مجلس المريخ “لم نطالب بإعادة مباراة الترجي، وإنما طالبنا بالحصول على نقاط المباراة كاملة”، وتابع “البعض يتحدث عن أن الخطأ جاء من الحكم الرابع، لكننا نرى أن الترجي شريك في هذا الخطأ”.