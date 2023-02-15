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اختطاف 6 مصريين في ليبيا

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أعلنت مصادر مصرية عن اختطاف 6 مصريين من قرية الحرجة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، على يد مسلحين داخل ليبيا طالبوا بفدية.

وأشارت المصادر إلى أن أحد المختطفين كشف عن طريق تسجيل صوتي له أن الخاطفين يطالبون بـ15 ألف دينار عن كل شخص من المختطفين.

والمختطفون من عائلة واحدة وهم: مينا كمال جاد سيدراك، عبد المسيح جودة سيدراك، روماني حبيب جاد سيدراك، شنودة حبيب جاد سيدراك, شنودة فخرى شحاتة، عماد مرعى عطالله سيدراك.

وناشدو أهالي المختطفين السلطات المصرية الوصول إليهم بعد تسليم كافة أرقام الهواتف التي تم ارسال الرسائل من خلالها وتعقبهم ومحاولة لإنقاذهم.

 

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الوطن الليبية

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