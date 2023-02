ليبيا- التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة برئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب “ستيفان كورمان” و”ميشيل نيولا” رئيس الجمعية الإيطالية لبيوت الشباب.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد حضور القائمين على جمعيات بيوت الشباب في قطر وتونس والمغرب والجزائر والسودان وموريتانيا وفلسطين ولبنان إلى اللقاء، ناقلًا عن “كورمان” قوله: إن قطاع الشباب في ليبيا وبيوته تشهد نهضة متميزة.

ووفقًا لـ”كورمان”، ستكون بيوت الشباب الليبية رائدة على المستوى الإقليمي؛ لأن مرد هذا وجود حكومة تؤمن بدور الشباب في بناء المجتمع في وقت شدد فيه الدبيبة على عدم إدخار حكومته جهدًا في تقديم الدعم لإعادة بناء وتأهيل هذه البيوت في كل مناطق ليبيا وتنفيذ البرامج شبابية تدريبية وتأهيلية.

Shares

The post الدبيبة لـ كورمان: لن ندخر جهدًا في دعم إعادة بناء البيوت الشبابية وتأهيلها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية