الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة غداً الخميس والحرارة تصل لـ 11 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت استقرار الأجواء تدريجياً من الغد، بينما تبقى درجات الحرارة منخفضة على معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة بين 11 و18 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، تتكاثر السحب اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل، مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق خاصة الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 11 و17 درجة مئوية.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة اليوم على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال ظهور الضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 12 و17 درجة مئوية.

Trending رئيس ديوان المحاسبة الليبي يبحث الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاعي النفط والكهرباء حتى 2035

وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط غدا على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و18 درجة مئوية.

وأخيراً (السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و18 درجة مئوية.