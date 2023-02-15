هزة أرضية تضرب مدينة المرج

الوطن| رصد

تعرضت المرج إلى هزة أرضية في الثامنة و12 دقيقة صباح اليوم الأربعاء، شعر بها معظم سكان المدينة.

وقالت إذاعة المرج المحلية، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إن الهزة اليوم لا تختلف عن سابقتها، بل أقوى منها وأيقظت الكثيرين من نومهم.

ويوم الأحد الماضي، أعلن عميد بلدية المرج وليد صلهوب، تعرض المدينة إلى هزات أرضية لم ينتج عنها أي أضرار، لكنه حذر من نقص الخدمات ومستلزمات الطوارئ والأمن والسلامة وضعف البنية التحتية.

ودعا صلهوب رئيس الحكومة منتهية الولاية الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزير الحكم المحلي، إلى تجهيز غرفة طوارئ خاصة بالبلدية، بجميع الإمكانيات والإمدادات الطبية اللازمة، استعدادًا لحدوث أي طارئ.