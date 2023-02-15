ديوان المحاسبة يبحث الجدوى الاقتصادية لمقترح تصنيع أسطوانات الغاز من قبل شركة الحديد والصلب

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقيه لبحث المقترح المقدم من قبل الشركة بشأن تصنيع أسطوانات الغاز، بحضور مدير جهاز التصنيع العسكري وعدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة الجدوى الاقتصادية من مشروع تصنيع الأسطوانات الذي ستنفذه الشركة الليبية للحديد والصلب مع جهاز التصنيع العسكري، ومدى الاستفادة منه لتوطين الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل للشباب.

بدوره، أكد شكشك أهمية دراسة المشروع من جميع الجوانب؛ ليكون لها الأثر الإيجابي على السوق المحلي، مشددًا على ضرورة أن تتم عملية التصنيع وفقًا للمواصفات والجودة التي سيتم وضعها من قبل شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.