هزة أرضية جديدة في المرج

العنوان-المرج

تعرضت مدينة المرج شرقي البلاد، صباح اليوم الأربعاء، إلى هزة أرضية خفيفة شعر بها معظم سكان المدينة.

وقالت إذاعة المرج المحلية أن الهزة تختلف عن سابقاتها بل أقوى منها وأيقظت الكثيرين من نومهم، لافتة إلى أن الهزة الأرضية كانت على تمام الساعة 08:12 صباحا.

ويوم الأحد الماضي، أعلن عميد بلدية المرج وليد صلهوب، تعرض المدينة إلى هزات أرضية لم ينتج عنها أي أضرار، لكنه حذر من نقص الخدمات ومستلزمات الطوارئ والأمن والسلامة وضعف البنية التحتية.

ودعا صلهوب رئيس الحكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، ووزير الحكم المحلي، إلى تجهيز غرفة طوارئ خاصة بالبلدية، بجميع الإمكانيات والإمدادات الطبية اللازمة، استعدادًا لحدوث أي طارئ.

واستجاب الدبيبة لطلب عميد البلدية، حيث كلف وزارة الحكم المحلي بتشكيل غرفة طوارئ في المرج، استعدادًا لأي حوادث طارئة بعد حدوث الهزات.

ووجه بتجهيز غرفة الطوارئ بالتنسيق مع هيئة السلامة الوطنية وجهاز طب الدعم والطوارئ، وجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وجهاز الإمداد الطبي.